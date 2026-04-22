"Мне это не нравится": Челестини прокомментировал слухи об отставке

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что ему не нравятся слухи о его возможной отставке.

Челестини высказался о необходимости осторожности в отношении инсайдерской информации.

Тренер подчеркнул важность храбрости и решительности для преодоления сложностей в футболе.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что ему не нравятся слухи о его работе в московском футбольном клубе и возможной отставке.

Во вторник ЦСКА дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Челестини потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд и располагается на шестом месте в турнирной таблице. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о скорой отставке Челестини.

"Я уже начал немного понимать русский и много слушаю. Мне очень не нравится эта активная инсайдерская информация. Нужно быть очень осторожными со всеми этими инсайдами. Я открыт, не нужно искать то, чего нет", - сказал Челестини журналистам.

Как сообщал ранее журналист Иван Карпов, Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера армейцев Фабио Челестини после матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:4). Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. 1 апреля стало известно, что Мойзес принес извинения Челестини и вернулся к тренировкам с командой.