"Мне это не нравится": Челестини прокомментировал слухи об отставке - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
01:00 22.04.2026
"Мне это не нравится": Челестини прокомментировал слухи об отставке

Тренер Челестини призвал не придавать значения слухам о его отставке из ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что ему не нравятся слухи о его возможной отставке.
  • Челестини высказался о необходимости осторожности в отношении инсайдерской информации.
  • Тренер подчеркнул важность храбрости и решительности для преодоления сложностей в футболе.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что ему не нравятся слухи о его работе в московском футбольном клубе и возможной отставке.
Во вторник ЦСКА дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Челестини потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд и располагается на шестом месте в турнирной таблице. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о скорой отставке Челестини.
"Я уже начал немного понимать русский и много слушаю. Мне очень не нравится эта активная инсайдерская информация. Нужно быть очень осторожными со всеми этими инсайдами. Я открыт, не нужно искать то, чего нет", - сказал Челестини журналистам.
Как сообщал ранее журналист Иван Карпов, Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера армейцев Фабио Челестини после матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:4). Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. 1 апреля стало известно, что Мойзес принес извинения Челестини и вернулся к тренировкам с командой.
"Если в раздевалке происходят какие-то сложные вещи - это часть футбола и надо иметь храбрость и решительность, как я, и решать их. Надо иметь храбрость и решительность, чтобы идти вперед и достигать результатов. Надеемся, что сможем поднять кубок над головой и хорошо закончить чемпионат", - отметил тренер.
ФутболМойзесФабио ЧелестиниРоман БабаевПФК ЦСКАРостовКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
