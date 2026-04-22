Челестини посетовал на результаты ЦСКА, несмотря на обновленный состав

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футбольный клуб ЦСКА по составу является сильнее, чем в прошлом году, но на текущий момент команда показывает совсем другие результаты, заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини.

Во вторник ЦСКА дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Челестини потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд и располагается на шестом месте в турнирной таблице. Специалист возглавил ЦСКА в июне 2025 года.

"Команда сейчас сильнее, чем была в прошлом году. Составом. Она более выверенная. Но результаты совершенно другие. "ПСЖ" в составе с Мбаппе не выигрывал все подряд. Это футбол, так не бывает. Один игрок не решает", - заявил Челестини журналистам.

В зимнюю паузу в московский клуб перешли полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, нападающие Максим Воронов и Лусиано Гонду, защитник Матеус Рейс. При этом из ЦСКА в петербургский "Зенит" перешел Игорь Дивеев.

"В прошлом году у нас был очень ограниченный состав, уставали. Не думаю, что был какой-то один отдельный момент. Была хорошая динамика на сборах, провели там отличные игры. Потом возобновился чемпионат, и он начался с поражения от "Ахмата". Сейчас мы все вместе: я, игроки, штаб, клуб - все стараемся восстановить прежнее течение", - добавил тренер.