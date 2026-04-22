Рейтинг@Mail.ru
Челестини посетовал на результаты ЦСКА, несмотря на обновленный состав
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:57 22.04.2026
Челестини посетовал на результаты ЦСКА, несмотря на обновленный состав

Челестини сказал, что ЦСКА показывает не те результаты, несмотря на силу состава

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФабио Челестини
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футбольный клуб ЦСКА по составу является сильнее, чем в прошлом году, но на текущий момент команда показывает совсем другие результаты, заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини.
Во вторник ЦСКА дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Челестини потеряла очки в третьем матче чемпионата подряд и располагается на шестом месте в турнирной таблице. Специалист возглавил ЦСКА в июне 2025 года.
"Команда сейчас сильнее, чем была в прошлом году. Составом. Она более выверенная. Но результаты совершенно другие. "ПСЖ" в составе с Мбаппе не выигрывал все подряд. Это футбол, так не бывает. Один игрок не решает", - заявил Челестини журналистам.
В зимнюю паузу в московский клуб перешли полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, нападающие Максим Воронов и Лусиано Гонду, защитник Матеус Рейс. При этом из ЦСКА в петербургский "Зенит" перешел Игорь Дивеев.
"В прошлом году у нас был очень ограниченный состав, уставали. Не думаю, что был какой-то один отдельный момент. Была хорошая динамика на сборах, провели там отличные игры. Потом возобновился чемпионат, и он начался с поражения от "Ахмата". Сейчас мы все вместе: я, игроки, штаб, клуб - все стараемся восстановить прежнее течение", - добавил тренер.
"Мы не можем рассуждать об этом, - ответил Челестини на вопрос о возможной нехватке Дивеева в составе. - Я не могу сравнить эту группу игроков с прошлогодней. Мы в прошлом году начинали с победы в Суперкубке, а сейчас начали с поражения от "Ахмата". Я не могу сказать, есть ли нехватка Дивеева и как бы команда выглядела, если бы он был в ней. Да и я не должен думать про Дивеева, мое дело игроки, которые в команде. Сейчас я вижу команду, у которой нет динамики из-за неуверенности".
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Вчера, 23:50
 
ФутболСпортДмитрий БариновЛусиано ГондуДанила КозловПФК ЦСКААхматРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    22.04 19:00
    Ротор
    Родина
  • Футбол
    22.04 19:45
    Локомотив
    Зенит
  • Футбол
    22.04 19:45
    Динамо Москва
    Рубин
  • Футбол
    22.04 20:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    22.04 21:00
    Реал Сосьедад
    Хетафе
  • Футбол
    22.04 21:45
    Байер
    Бавария
  • Футбол
    22.04 22:00
    Бернли
    Манчестер Сити
  • Футбол
    22.04 22:30
    Барселона
    Сельта
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала