Костромские лесопользователи перечислили в бюджет более 634 млн руб

КОСТРОМА, 22 апр - РИА Новости. Лесопользователи Костромской области перечислили в бюджет региона в первом квартале 2026 года более 634 миллионов рублей, что на 39,4 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщила пресс-служба областной администрации.

Сообщается, что об итогах мобилизации денежных средств доложил на еженедельном совещании директор департамента лесного хозяйства региона Дмитрий Никулин.

"Лесопользователи Костромской области перечислили в бюджет в первом квартале более 634 миллионов рублей, что на 39,4 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Никулин.

По его словам, прирост стал возможен благодаря строгому контролю за деятельностью лесопользователей - соответствующую задачу ставит губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Ключевыми факторами прироста стала актуализация договоров аренды лесных участков и отлаженная система контроля за исполнением финансовых обязательств арендаторами, отметил Никулин. Также значительный вклад в рост доходов внесло расширение перечня контролируемых параметров при мониторинге деятельности лесопользователей, добавил он.

"Увеличение сбора платежей должно в обязательном порядке влиять на заработную плату в лесничествах", – подчеркнул, со своей стороны, Ситников на совещании.

Также на совещании рассказали о лесовосстановлении. Губернатор региона уделяет этой теме особое внимание. Костромская область стабильно входит в число лучших в стране по организации лесовосстановления, которое проводится в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие".

Уже несколько лет подряд показатели по лесовосстановлению в Костромской области выше плановых показателей и превышают объемы вырубки, отметили на совещании. Так, на 2025 год региону был установлен плановый показатель 30,6 тысячи гектаров, фактический объем выполненных работ превысил план и составил 31,47 тысячи гектаров. Показатель отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений достиг 102,8%.