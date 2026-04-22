Костромские лесопользователи перечислили в бюджет более 634 млн руб

20:33 22.04.2026
Деревья. Архивное фото
КОСТРОМА, 22 апр - РИА Новости. Лесопользователи Костромской области перечислили в бюджет региона в первом квартале 2026 года более 634 миллионов рублей, что на 39,4 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщила пресс-служба областной администрации.
Сообщается, что об итогах мобилизации денежных средств доложил на еженедельном совещании директор департамента лесного хозяйства региона Дмитрий Никулин.
"Лесопользователи Костромской области перечислили в бюджет в первом квартале более 634 миллионов рублей, что на 39,4 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Никулин.
По его словам, прирост стал возможен благодаря строгому контролю за деятельностью лесопользователей - соответствующую задачу ставит губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Ключевыми факторами прироста стала актуализация договоров аренды лесных участков и отлаженная система контроля за исполнением финансовых обязательств арендаторами, отметил Никулин. Также значительный вклад в рост доходов внесло расширение перечня контролируемых параметров при мониторинге деятельности лесопользователей, добавил он.
"Увеличение сбора платежей должно в обязательном порядке влиять на заработную плату в лесничествах", – подчеркнул, со своей стороны, Ситников на совещании.
Также на совещании рассказали о лесовосстановлении. Губернатор региона уделяет этой теме особое внимание. Костромская область стабильно входит в число лучших в стране по организации лесовосстановления, которое проводится в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие".
Уже несколько лет подряд показатели по лесовосстановлению в Костромской области выше плановых показателей и превышают объемы вырубки, отметили на совещании. Так, на 2025 год региону был установлен плановый показатель 30,6 тысячи гектаров, фактический объем выполненных работ превысил план и составил 31,47 тысячи гектаров. Показатель отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений достиг 102,8%.
На 2026 год поставлена задача выполнить лесовосстановление на площади не менее 34,8 тысячи гектаров, отметили на совещании.
