Тела погибших в Бурятии туристов спустили с горы

УЛАН-УДЭ, 22 апр - РИА Новости. Тела трех погибших туристов из Красноярска спустили с горы Мунку-Сардык в Бурятии, их осмотрят следователи, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

"Сегодня в 17.53 (12.53 мск) спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы транспортировали тела трех погибших в район кафе "Белый Иркут". В настоящее время на месте ожидается прибытие следственно-оперативной группы, в состав которой войдут сотрудники МВД и Следственного комитета", - рассказала собеседница агентства.

Во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии . Группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия.

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.