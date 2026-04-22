Тела погибших в Бурятии туристов спустили с горы

УЛАН-УДЭ, 22 апр - РИА Новости. Тела трех погибших туристов из Красноярска спустили с горы Мунку-Сардык в Бурятии, их осмотрят следователи, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
"Сегодня в 17.53 (12.53 мск) спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы транспортировали тела трех погибших в район кафе "Белый Иркут". В настоящее время на месте ожидается прибытие следственно-оперативной группы, в состав которой войдут сотрудники МВД и Следственного комитета", - рассказала собеседница агентства.
Во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. Группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия.
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
В среду в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что задержаны трое организаторов похода: директор турфирмы, ее зам и гид-инструктор, которые также участвовали в походе в составе группы.