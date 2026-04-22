Прокуратура контролирует расследование дела о гибели туристов в Бурятии

- Прокуратура Республики Бурятия контролирует ход и результаты расследования уголовного дела о гибели трех туристов при спуске с горы Мунку-Сардык.
УЛАН-УДЭ, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура в Бурятии контролирует ход и расследование уголовного дела о гибели трех туристов при спуске с горы Мунку-Сардык, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Ольга Печерская.
"Прокуратура Республики Бурятия контролирует ход и результаты расследования уголовного дела", - сказала собеседница агентства.
Во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. Группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия.
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
В среду в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что задержаны трое организаторов похода: директор турфирмы, ее зам и гид-инструктор, которые также участвовали в походе в составе группы.