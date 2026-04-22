Прокуратура контролирует расследование дела о гибели туристов в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура в Бурятии контролирует ход и расследование уголовного дела о гибели трех туристов при спуске с горы Мунку-Сардык, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Ольга Печерская.

В среду в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что задержаны трое организаторов похода: директор турфирмы, ее зам и гид-инструктор, которые также участвовали в походе в составе группы.