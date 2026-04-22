В Бурятии задержали директора, его заместителя и инструктора турфирмы

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Директор туристической фирмы, заместитель директора и инструктор задержаны в Бурятии в рамках дела о гибели трех туристов, решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"По подозрению в совершении данного преступления задержаны директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске , ее заместитель и гид-инструктор, являющиеся организаторами указанного тура и участниками похода, во время которого произошла трагедия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании в отношении них меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.

Во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии . Группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия. По факту сообщения о гибели туристов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.