Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 22.04.2026 (обновлено: 09:03 22.04.2026)
В Бурятии задержали директора, его заместителя и инструктора турфирмы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Директор туристической фирмы, заместитель директора и инструктор задержаны в Бурятии в рамках дела о гибели трех туристов, решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"По подозрению в совершении данного преступления задержаны директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместитель и гид-инструктор, являющиеся организаторами указанного тура и участниками похода, во время которого произошла трагедия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании в отношении них меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.
Во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. Группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия. По факту сообщения о гибели туристов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Во вторник в Следственном комитете РФ сообщили, что правоохранители в рамках расследования уголовного дела допрашивают организаторов похода - директора турфирмы, ее зама и гида-инструктора, которые также участвовали в походе в составе группы.
ПроисшествияРоссияКрасноярскРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала