В Бурятии рассказали о выживших туристах из группы, спускавшейся с горы
11:25 22.04.2026
В Бурятии рассказали о выживших туристах из группы, спускавшейся с горы

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкВосхождение на гору Мунку-Сардык
Восхождение на гору Мунку-Сардык. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии Туристы из красноярской группы, трое участников которой погибли при спуске с Мунку-Сардык, спустились с горы самостоятельно.
  • Никто из них за медицинской помощью не обращался.
УЛАН-УДЭ, 22 апр - РИА Новости. Туристы из красноярской группы, трое участников которой погибли при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии, спустились с горы самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
"Вчера вечером сами спустились", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Минздраве Бурятии РИА Новости сообщили, что никто из спустившихся туристов за медицинской помощью не обращался.
Во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. Группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
