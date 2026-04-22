В Бурятии рассказали о выживших туристах из группы, спускавшейся с горы

- В Бурятии Туристы из красноярской группы, трое участников которой погибли при спуске с Мунку-Сардык, спустились с горы самостоятельно.
- Никто из них за медицинской помощью не обращался.
УЛАН-УДЭ, 22 апр - РИА Новости. Туристы из красноярской группы, трое участников которой погибли при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии, спустились с горы самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
"Вчера вечером сами спустились", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Минздраве Бурятии РИА Новости сообщили, что никто из спустившихся туристов за медицинской помощью не обращался.
Во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. Группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.