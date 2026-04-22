В Бурятии рассказали о выживших туристах из группы, спускавшейся с горы

УЛАН-УДЭ, 22 апр - РИА Новости. Туристы из красноярской группы, трое участников которой погибли при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии, спустились с горы самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.