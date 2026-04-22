Тела погибших в Бурятии от переохлаждения туристов спустят с горы
04:23 22.04.2026 (обновлено: 06:47 22.04.2026)
Тела погибших в Бурятии от переохлаждения туристов спустят с горы

Спасатели в Бурятии спускают тела погибших туристов с горы Мунку-Сардык

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкГора Мунку-Сардык в Бурятии
Гора Мунку-Сардык в Бурятии. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 22 апр - РИА Новости. Спасатели в Бурятии спускают с горы Мунку-Сардык тела туристов, погибших от переохлаждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. По данным Следственного комитета, группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия. По факту сообщения о гибели туристов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Гора Мунку-Сардык в Бурятии - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Инструктор назвал возможную причину смерти туристов на Мунку-Сардык
Вчера, 13:07
"К 3.10 ночи (22.10 21 апреля мск) первый этап работ был завершен. Тела двоих погибших транспортировали в район местности "Озеро"... С утра работы по эвакуации тел из труднодоступной местности возобновились", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что спасатели доставили одного туриста к автомобилю в местность "Стрелка", остальные участники группы спустились самостоятельно.
"Эвакуационные работы проходят в экстремальных условиях: в горах наблюдаются сильный ветер и метель, видимость ограничена, а связь со спасателями остается нестабильной", - добавили в пресс-службе.
К работам привлечены пять добровольцев отряда "ЛизаАлерт" из Иркутска, имеющих альпинистскую подготовку.
Мунку-Сардык - высочайшая точка Бурятии, расположенная в Окинском районе на высоте 3492 метров над уровнем моря на границе Бурятии и Монголии. По высоте над уровнем моря она уступает только двум другим горным пикам России – Эльбрусу и Белухе.
Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
На Байкале опрокинулась машина с туристами
28 января, 08:29
 
ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияИркутскМЧС России
 
 
