В поселке Коренево в Курской области при атаке дрона тяжело ранен мужчина
19:14 22.04.2026
В поселке Коренево в Курской области при атаке дрона тяжело ранен мужчина

Хинштейн: при атаке БПЛА ВСУ в поселке Коренево тяжело ранен мужчина

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Коренево Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль тяжело ранен мужчина.
  • У пострадавшего 43 лет диагностированы множественные осколочные ранения и переломы.
  • Мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь, после чего его планируют направить в Курскую областную больницу.
КУРСК, 22 апр - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в поселке Коренево Кореневского района Курской области, он находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате атаки ВСУ в курском приграничье ранен мирный житель. Вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в посёлке Коренево Кореневского района. Пострадал 43-летний мужчина: у него слепое осколочное ранение правого предплечья, кисти с переломом, локтевой кости, правого бедра и колена, открытый перелом костей правой голени", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Губернатор уточнил, что мужчина находится в тяжёлом состоянии.
"Ему оказывают медицинскую помощь. После направим его в Курскую облбольницу. Варварские преступления, которым нет и не может быть оправдания!" - добавил глава региона.
