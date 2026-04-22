В поселке Коренево в Курской области при атаке дрона тяжело ранен мужчина

КУРСК, 22 апр - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в поселке Коренево Кореневского района Курской области, он находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Ему оказывают медицинскую помощь. После направим его в Курскую облбольницу. Варварские преступления, которым нет и не может быть оправдания!" - добавил глава региона.