СК работает на месте падения БПЛА в центре Курска

КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета работают на месте падения украинского беспилотника в центральном округе Курска, где ночью эвакуировали жильцов, фрагменты осколков будут отправлены на экспертизу, рассказал журналистам сотрудник ведомства.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется, также при осмотре обнаружены разрушения на крыше дома.