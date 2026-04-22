СК работает на месте падения БПЛА в центре Курска

11:50 22.04.2026 (обновлено: 12:23 22.04.2026)
СК работает на месте падения украинского БПЛА в центре Курска

© пресс-служба губернатора Курской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники Следственного комитета работают на месте падения украинского беспилотника в центральном округе Курска.
  • В результате осмотра обнаружены фрагменты осколков и разрушения на крыше дома, информация о пострадавших уточняется.
КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета работают на месте падения украинского беспилотника в центральном округе Курска, где ночью эвакуировали жильцов, фрагменты осколков будут отправлены на экспертизу, рассказал журналистам сотрудник ведомства.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что беспилотник ВСУ упал во дворе жилого дома в Курске, эвакуированы 36 жильцов, в том числе, 9 детей.
"В настоящий момент осматриваем последствия прилета беспилотного летательного аппарата по многоквартирному жилому дому в центральном районе города Курска. В результате осмотра обнаружены фрагменты осколков, которые будут изъяты, и в дальнейшем отправим на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида", – рассказал сотрудник СК.
Он добавил, что информация о пострадавших уточняется, также при осмотре обнаружены разрушения на крыше дома.
