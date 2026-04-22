Эвакуированные после падения БПЛА жильцы дома в Курске вернулись в квартиры - РИА Новости, 22.04.2026
11:44 22.04.2026
Эвакуированные после падения БПЛА жильцы дома в Курске вернулись в квартиры

Эвакуированные после падения БПЛА ВСУ жильцы дома в Курске вернулись в квартиры

Курск. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курске украинский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома, после чего были эвакуированы 36 жильцов.
  • Эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры, губернатор Александр Хинштейн заявил, что до 7 мая будут устранены незначительные повреждения, нанесенные обломками БПЛА.
КУРСК, 22 апр - РИА Новости. Эвакуированные после падения украинского беспилотника жители многоэтажного дома в центре Курска вернулись в свои квартиры, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее глава региона сообщал, что беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Курске, место оцеплено, эвакуированы 36 жильцов, в том числе, 9 детей. По словам губернатора, обломки повредили крышу МКД.
"В настоящий момент люди возвращаются домой, уже вернулись. Что касается незначительных повреждений, с алгоритмом решения этого определились, жители теперь об этом тоже знают, до 7 мая все будет сделано", - рассказал журналистам Хинштейн.
