Эвакуированные после падения БПЛА жильцы дома в Курске вернулись в квартиры

КУРСК, 22 апр - РИА Новости. Эвакуированные после падения украинского беспилотника жители многоэтажного дома в центре Курска вернулись в свои квартиры, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее глава региона сообщал, что беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Курске, место оцеплено, эвакуированы 36 жильцов, в том числе, 9 детей. По словам губернатора, обломки повредили крышу МКД.
"В настоящий момент люди возвращаются домой, уже вернулись. Что касается незначительных повреждений, с алгоритмом решения этого определились, жители теперь об этом тоже знают, до 7 мая все будет сделано", - рассказал журналистам Хинштейн.