Суд вернул Блиновской квартиру в Ярославле - РИА Новости, 22.04.2026
18:51 22.04.2026 (обновлено: 20:05 22.04.2026)
Суд вернул Блиновской право собственности на квартиру в Ярославле

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы признал право собственности Блиновской на квартиру в Ярославле.
  • Суд признал недействительными предыдущие сделки по продаже жилья.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал право собственности Елены Блиновской на квартиру в Ярославле.
Это решение приняли после заявления финансового управляющего блогера Марии Ознобихиной. Ее представитель рассказал на заседании суда, что квартира площадью 39 квадратных метров до 2022 года принадлежала Блиновской и ее матери. Затем жилье купил за 4,2 миллиона рублей друг семьи Илья Бражник, который в 2024-м продал его Екатерине Мелешкиной за 7,5 миллиона.
По мнению Ознобихиной, сделка между аффилированными лицами прошла на нерыночных условиях — после начала налоговой проверки Блиновской, с целью не допустить обращения взыскания на эту квартиру — и причинила вред кредиторам.
Бражник заявил, что цена была рыночной, так как ее определил оценщик при оформлении кредита. В итоге суд признал обе сделки недействительными, прекратил право собственности последнего покупателя и вернул квартиру Блиновской.
Блогера задержали в апреле 2023-го. Сначала ее поместили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.

В начале марта "королеву марафонов" приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновскую обвинили в легализации доходов и незаконном обороте средств, при этом ее освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.

В октябре 2025 года Мосгорсуд снизил срок лишения свободы, назначенный Блиновской, до четырех лет и шести месяцев.
