Россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. С 1 июля 2026 года продать квартиру и совершить другие сделки с недвижимостью можно будет при помощи биометрии, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Единая биометрическая система (ЕБС) - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современных технологий.