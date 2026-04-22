00:09 22.04.2026
Россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии

Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
  • С 1 июля 2026 года в России можно будет продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью при помощи биометрии.
  • Использование биометрии упростит процесс взаимодействия покупателя и продавца и снизит риск мошеннических операций.
  • Биометрические данные можно будет использовать на базе Единой биометрической системы (ЕБС), предоставляющей различные государственные услуги.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. С 1 июля 2026 года продать квартиру и совершить другие сделки с недвижимостью можно будет при помощи биометрии, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Вместо подписи можно будет использовать биометрию, то есть упростится процесс взаимодействия покупателя-продавца, а сейчас, чтобы совершить сделку удалённо, нужно предварительно подать в Росреестр своё согласие на электронную регистрацию сделок", - сказал он.
По мнению главы комитета, сделки с недвижимостью с использованием биометрии позволят снизить риск мошеннических операций. "Я уверен, что использование биометрических данных, конечно, подтвержденных соответствующими структурами, снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились", - отметил Аксаков.
Единая биометрическая система (ЕБС) - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современных технологий.
