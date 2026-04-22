Специальная военная операция на Украине
 
08:06 22.04.2026
Над Ульяновской областью уничтожили 11 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Ульяновской областью.
  • Пострадавших и повреждений имущества нет, места падения зафиксированы в Новоспасском и Радищевском районах.
САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 вражеских БПЛА над Ульяновской областью, пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил губернатор Алексей Русских.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Места падения зафиксированы на территории Новоспасского и Радищевского районов. Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
В среду министерство обороны РФ заявляло, что силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников над российскими регионами.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУльяновская областьАлексей РусскихМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
