США и Европа исчерпали себя морально и материально, заявили в МИД

- Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что США и Европа исчерпали себя морально и материально.
- Он подчеркнул, что такая политика носит долгосрочный стратегический характер.
- В основе политики США и Европы лежит несогласие с утратой мирового доминирования, добавил дипломат.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США и Европа исчерпали себя не только морально, но и материально, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Наверное, никого не нужно убеждать в том, что США и Европа себя исчерпали, причем не только морально, но и материально. Это понимают и в своих из столицах и уже давно сделали ставку на дестабилизацию рынков, институтов и схем урегулирования", - сказал он на III Международной научно-практической конференции "Измерения Евразийской интеграции: транспорт и логистика, энергетика и продовольственная безопасность".
Дипломат подчеркнул, что такая политика появилась не вчера и носит долгосрочный стратегический характер. В ее основе лежит несогласие с утратой мирового доминирования, добавил он.