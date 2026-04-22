Регистрация на Большой фестиваль бега открылась в Москве - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
09:02 22.04.2026
Регистрация на Большой фестиваль бега открылась в Москве

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Регистрация на Большой фестиваль бега открылась в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе Бегового сообщества.
"Открылась регистрация на Большой фестиваль бега. Большой фестиваль бега пройдет в Москве 22 августа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что организатором мероприятия выступает департамент спорта города Москвы совместно с Беговым сообществом. Маршрут фестиваля будет проложен по Садовому кольцу в центре столицы.
"Мы хотим, чтобы Большой фестиваль бега стал одним из самых заметных и масштабных городских спортивных событий, объединяющих людей с разным опытом, разной подготовкой и разной мотивацией. Для нас особенно важно, что он может привлечь и тех жителей города, которые раньше никогда не принимали участия в событиях такого масштаба", - рассказал директор Большого фестиваля бега и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
Отмечается, что для тех, кто хочет пробежать дистанцию на результат, открыта регистрация на соревнования на пять и десять километров. Для участия потребуется медицинская справка, результаты будут внесены в официальный финишный протокол.
"Для тех же, кому важен сам опыт участия, в программе предусмотрен фестиваль движения на пять километров и десять километров. Этот формат подойдет начинающим бегунам, а также всем, кто хочет преодолеть дистанции без спешки, в формате активной прогулки или легкой пробежки"
Кроме того, в этом году фестиваль объединит не только беговые форматы, но и северную ходьбу. Участники смогут преодолеть дистанцию пять километров. Зарегистрироваться на Большой фестиваль бега можно на сайте проекта.
