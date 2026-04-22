Францию назначали хозяйкой Кубка мира по баскетболу в 2031 году - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
14:10 22.04.2026 (обновлено: 14:18 22.04.2026)
Францию назначали хозяйкой Кубка мира по баскетболу в 2031 году

FIBA: Франция примет мужской Кубок мира по баскетболу в 2031 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция выбрана местом проведения финальной части Кубка мира по баскетболу среди мужских команд в 2031 году.
  • Турнир пройдет с 29 августа по 14 сентября 2031 года в Лилле, Лионе и Париже.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Франция выбрана местом проведения финальной части Кубка мира по баскетболу среди мужских команд в 2031 году, сообщается на официальной странице Международной федерации баскетбола (FIBA) в соцсети X.
Турнир пройдет с 29 августа по 14 сентября 2031 года в Лилле, Лионе и Париже, который примет решающие матчи. Местом проведения женского Кубка мира 2030 года выбран Токио.
Ближайший мужской Кубок мира пройдет в августе - сентябре 2027 года в Катаре. Ближайший женский Кубок мира состоится в сентябре 2026 года в Берлине.
FIBA отстранила мужские и женские российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года на фоне ситуации на Украине. В декабре 2025 года организация сообщила, что предоставит сборным России и Белоруссии квалифицироваться на летнюю Олимпиаду 2028 года альтернативным способом.
