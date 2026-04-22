"Лейкерс" благодаря 28 очкам Джеймса победили "Хьюстон" в игре плей-офф НБА

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Хьюстон Рокетс" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал 41-летний Леброн Джеймс, в активе которого 28 очков. В составе проигравших больше всех очков набрал вернувшийся после травмы 37-летний Кевин Дюрэнт (23), на счету его партнера по команде Альперена Шенгюна дабл-дабл (20 очков, 11 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Лейкерс". Следующие два матча пройдут 24 и 26 апреля в Хьюстоне.
В другом матче дня "Филадельфия Севенти Сиксерс" обыграла на выезде "Бостон Селтикс" (111:97) и сравняла счет в серии. "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях победил "Сан-Антонио Спёрс" (106:103) и также сделал счет в противостоянии 1-1.