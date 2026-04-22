"Лейкерс" благодаря 28 очкам Джеймса победили "Хьюстон" в игре плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:22 22.04.2026 (обновлено: 08:38 22.04.2026)
"Лейкерс" благодаря 28 очкам Джеймса победили "Хьюстон" в игре плей-офф НБА

"Лейкерс" благодаря 28 очкам Джеймса обыграли "Хьюстон" в матче плей-офф НБА

© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА.
  • Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс, набравший 28 очков.
  • Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Лейкерс».
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Хьюстон Рокетс" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал 41-летний Леброн Джеймс, в активе которого 28 очков. В составе проигравших больше всех очков набрал вернувшийся после травмы 37-летний Кевин Дюрэнт (23), на счету его партнера по команде Альперена Шенгюна дабл-дабл (20 очков, 11 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Лейкерс". Следующие два матча пройдут 24 и 26 апреля в Хьюстоне.
В другом матче дня "Филадельфия Севенти Сиксерс" обыграла на выезде "Бостон Селтикс" (111:97) и сравняла счет в серии. "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях победил "Сан-Антонио Спёрс" (106:103) и также сделал счет в противостоянии 1-1.
