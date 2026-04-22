Баскетболистка Берд рассказала о проведенных в России годах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская баскетболистка Сью Берд заявила, что годы, проведенные в России, оказали большое влияние на ее спортивную карьеру.
- Спортсменка отметила разные стили, системы, окружение и физику.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американская баскетболистка Сью Бёрд заявила, что проведенные в России годы оказали большое влияние на ее спортивную карьеру.
"Я провела 10 сезонов в России, играла в Евролиге. Если честно, эти годы повлияли на меня чуть ли не сильнее всего в моей карьере. Это разные стиль, системы, окружение и физика, которую вы не увидите нигде больше. Это бросало мне вызов на каждом уровне. Люди, против которых я играла, и те, кто был со мной в команде, помогли мне стать лучше. Вне площадки тоже было нелегко", - заявила Бёрд во время церемонии.
Говоря о сложностях русского языка, спортсменка рассказала, что не знала его, кроме слов, которым ее научили партнеры по команде. "Я не знала местную культуру и кухню. Можно сказать, что ориентироваться в магазине еды в России - это само по себе спорт. Все эти отличия на самом деле делают игру даже более знакомым и безопасным местом, поскольку неважно, где я, я все равно буду возвращаться к одному и тому же - людям. Партнерам по команде и тренерам, которые знают, кто ты", - отметила экс-баскетболистка.
"К счастью, водка так и произносится на русском, поэтому я была хороша. Просто шучу, я не пью водку", - пошутила Бёрд.
Бёрд была выбрана под первым номером драфта Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и стала четырехкратной чемпионкой организации вместе с "Сиэтл Шторм". Также 45-летняя американка представляла московское "Динамо", подмосковную "Спарту энд К" и УГМК. В России она выступала с 2004 по 2014 год, в составе "Спарты энд К" и УГМК она по пять раз выиграла Евролигу и чемпионат России. Со сборной США она стала пятикратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира.
