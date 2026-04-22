02:05 22.04.2026
Юрист назвал услуги, которые банки втихую подключают клиентам

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Многие клиенты банков сталкиваются с тем, что у них списывают деньги за страховки и подписки, которые они не подключали. О том, как вернуть средства, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Теперь заранее проставленная отметка в онлайн-форме о согласии на дополнительные услуги является однозначным нарушением. Если клиент обнаружил навязанные услуги, нужно обратиться в банк с заявлением об отказе и возврате денег. Во многих случаях действует "период охлаждения", позволяющий вернуть полную стоимость", — пояснил Хаминский.
По словам эксперта, с сентября 2025 года такие действия банков запрещены. Если банк отказывает, следует жаловаться в Банк России или Роспотребнадзор. Главное — внимательно читать договор перед подписанием и проверять все подключённые услуги. Чем быстрее подано заявление, тем выше шанс вернуть деньги полностью.
МоскваАлександр ХаминскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
 
 
