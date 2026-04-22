Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского из-за случившегося в Киеве - РИА Новости, 22.04.2026
21:06 22.04.2026 (обновлено: 21:10 22.04.2026)
Азаров: инцидент со стрельбой в Киеве показал неэффективность полиции

© REUTERS / StringerМашина скорой помощи на месте стрельбы в Киеве, Украина
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инцидент с бегством сотрудников украинской полиции с места стрельбы в Киеве показывает неэффективность системы борьбы с преступностью, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
  • Политик отметил, что в стране отсутствуют механизмы для решения проблем, связанных с возвращением с фронта почти миллиона человек, а Владимир Зеленский и его приближенные ничего не делают с этим.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Инцидент с бегством сотрудников украинской полиции с места стрельбы в Киеве показывает, что система борьбы с преступностью, которую выстроил киевский режим, неэффективна, написал экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Яркий пример – увидев, как мужчина в Киеве расстреливает людей, два сотрудника патрульной полиции просто бросились наутек вместо того, чтобы обезвредить преступника. Они просто позорно бежали", — написал он.
По словам Азарова, на Украине не существуют механизмов для предотвращения проблем, которые ждут ее после возвращения с фронта почти миллиона человек
"Зеленский и его шайка ничего не делают, чтобы этих людей трудоустроить, чтобы социально незащищенных защитить, а с психологическими проблемами реабилитировать. Вот тогда общество столкнется с серьезнейшей проблемой и отсутствием всяких механизмов, которые могли бы предохранить его от распространения этого негатива", — заявил он.
Экс-премьер отметил, что вернувшиеся с фронта военные не будут воспринимать главу киевского режима как авторитет, что только усугубит ситуацию.
В воскресенье украинский телеканал ТСН сообщил, что двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве, бросив на произвол судьбы гражданских и ребенка.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в отношении патрульных началось служебное расследование. На время проверки их отстранили от исполнения обязанностей.
В субботу вооруженный мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе Киева, а затем захватил несколько человек в заложники и забаррикадировался в супермаркете. Преступника ликвидировали при задержании. Погибли шесть человек, 15 получили ранения.
