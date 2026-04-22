Экс-премьер Украины жестко отчитал Зеленского из-за случившегося в Киеве

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Инцидент с бегством сотрудников украинской полиции с места стрельбы в Киеве показывает, что система борьбы с преступностью, которую выстроил киевский режим, неэффективна, написал экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

"Яркий пример – увидев, как мужчина в Киеве расстреливает людей, два сотрудника патрульной полиции просто бросились наутек вместо того, чтобы обезвредить преступника. Они просто позорно бежали", — написал он.

По словам Азарова , на Украине не существуют механизмов для предотвращения проблем, которые ждут ее после возвращения с фронта почти миллиона человек

"Зеленский и его шайка ничего не делают, чтобы этих людей трудоустроить, чтобы социально незащищенных защитить, а с психологическими проблемами реабилитировать. Вот тогда общество столкнется с серьезнейшей проблемой и отсутствием всяких механизмов, которые могли бы предохранить его от распространения этого негатива", — заявил он.

Экс-премьер отметил, что вернувшиеся с фронта военные не будут воспринимать главу киевского режима как авторитет, что только усугубит ситуацию.

В воскресенье украинский телеканал ТСН сообщил, что двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве, бросив на произвол судьбы гражданских и ребенка.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в отношении патрульных началось служебное расследование. На время проверки их отстранили от исполнения обязанностей.