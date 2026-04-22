Россиянка Гусалова завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская тяжелоатлетка Зарина Гусалова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Батуми.
В весовой категории до 69 кг спортсменка взяла вес в 105 кг в рывке и 127 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 232 кг. Первое место заняла белоруска Сюзанна Володько (237 кг; 108+129), третье - немка Лиза Швайцер (231 кг; 109+122). Еще одна россиянка Евгения Гусева (224 кг; 100+124) стала восьмой.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.