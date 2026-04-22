Архангельская область адаптируется к внешним вызовам в экономике

АРХАНГЕЛЬСК, 22 апр – РИА Новости. Социально-экономическое развитие Архангельской области в 2025 году характеризовалось адаптацией к внешним вызовам, несмотря на сложности, отдельные отрасли показали положительную динамику, а объем инвестиций в основной капитал составил 107,2 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

В среду он выступил с отчетом о работе регионального правительства.

"Бюджетные показатели напрямую отразились на процессах, происходящих в экономике Архангельской области. Прошлый год стал периодом ее адаптации к изменившимся внешним условиям. После значительного роста промышленности в 2024 году - индекс промышленного производства составил 107,5% - в 2025 году динамика стабилизировалась на уровне 100%, что свидетельствует о сохранении объемов производства несмотря на изменения рынков, логистики и инвестиционных программ предприятий", - отметил Цыбульский.

По словам главы региона, отдельные отрасли продемонстрировали по итогам года положительную динамику. В сельском хозяйстве объем продукции достиг 19,7 миллиарда рублей, а индекс физического объема превысил 102%. В строительстве сохранилась стабильность по вводу жилья: в 2025 году введено 456 тысяч квадратных метров, что немного выше уровня 2024 года.

При этом на фоне сохраняющейся экономической неопределенности наблюдается снижение инвестиционной активности, добавил губернатор. По оценке властей, объем инвестиций в основной капитал составил 107,2 миллиарда рублей, а индекс физического объема инвестиций – 85% к уровню 2024 года.

"Это связано с корректировкой инвестиционных программ крупных предприятий и высокой стоимостью заемных ресурсов. Вместе с тем в среднесрочной перспективе ожидается восстановление инвестиционной активности с ростом до 3% ежегодно", – сказал Цыбульский.

По итогам 2025 года в Архангельской области 292 резидента реализуют 346 проектов с общим объемом заявленных инвестиций более 278 миллиардов рублей и планами по созданию свыше 11,5 тысячи рабочих мест. Уже фактически привлечено более 55 миллиардов рублей инвестиций и создано свыше 4,7 тысячи рабочих мест, отметил глава региона.

Важным направлением остаются импортозамещение и развитие собственных технологий, продолжил он. В 2025 году в регионе реализован ряд проектов по выпуску новой промышленной продукции: от оборудования для лесной и энергетической отраслей до судовых систем и специализированной техники для работы в сложных климатических условиях.

Цыбульский также сообщил, что сектор малого и среднего предпринимательства Архангельской области в 2025 году продемонстрировал устойчивый рост. По итогам 2025 года число предпринимателей в регионе увеличилось на 3,5% и превысило 35 тысяч человек. Количество самозанятых достигло 64 тысяч человек, увеличившись более чем на 30% за год. С момента введения этого режима совокупный доход самозанятых в регионе составил почти 26 миллиардов рублей, а поступления налога на профессиональный доход в областной бюджет достигли 635 миллионов рублей.