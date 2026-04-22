20:32 22.04.2026
Анохин: Смоленская область перевыполнила показатели федерального проекта

В Смоленске обсудили ход реализации федпроекта "Производительность труда"

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Смоленская область по итогам 2025 года перевыполнила ключевые показатели федерального проекта "Производительность труда", сообщил на своей странице в мессенджере МАКС губернатор региона Василий Анохин.
Результаты реализации проекта обсудили в среду на очередном заседании регионального правительства. В настоящее время в проекте участвует 51 предприятие Смоленской области. Большая часть из них – предприятия обрабатывающей промышленности, остальные относятся к пищевой отрасли и строительству. Также задействованы организации торговли, сельского хозяйства и ресурсоснабжения.
"По итогам 2025 года почти 70% предприятий обеспечили ежегодный прирост производительности труда не менее 5% при целевом показателе 50%. Привлечены 10 новых организаций. Это говорит о доверии к инструменту и его эффективности, создает благоприятную среду для улучшения инвестиционного климата и укрепления экономического потенциала региона", - написал Анохин.
Федеральный проект "Производительность труда" является частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом Владимиром Путиным. Его реализация включает адресную работу с предприятиями, обучение сотрудников и внедрение инструментов бережливого производства. Проект позволяет оптимизировать производственные потоки, сокращать простои, внедрять современные стандарты работы и механизмы снижения потерь.
