Японские ученые выяснили, какое заболевание повышает риск алкоголизма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Японские ученые выяснили, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) связан с повышенным риском алкогольной зависимости.
- У женщин влияние СДВГ на риск алкогольной зависимости оказалось значительно сильнее, чем у мужчин.
- Употребление алкоголя у взрослых с симптомами СДВГ может быть связано с частью рисков для физического здоровья, особенно у женщин.
ТОКИО, 22 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) связан с повышенным риском алкогольной зависимости, причем у женщин влияние этого расстройства оказалось значительно сильнее, чем у мужчин, рассказал РИА Новости профессор медицинского факультета Университета Доккё Норио Сугавара.
"В нашем исследовании было показано, что связь между симптомами СДВГ и алкогольной зависимостью сильнее у женщин. Однако это не означает, что женщины в целом более склонны к алкогольной зависимости. Скорее, при наличии симптомов СДВГ эта связь у них проявляется относительно сильнее", — отметил он.
Сугавара вместе с коллегами из Университета Доккё, Университета Тохоку и Токийского фонда политических исследований проанализировали данные 29,2 тысячи жителей Японии старше 16 лет, оценив симптомы СДВГ, признаки алкогольной зависимости и наличие 18 различных заболеваний, чтобы проследить взаимосвязь между ними.
Выяснилось, что связь между симптомами СДВГ и алкогольной зависимостью оказалась значительно сильнее у женщин: соответствующий показатель составил 6,82 против 3,44 у мужчин.
"В качестве возможных факторов можно рассматривать импульсивность и снижение исполнительных функций, характерные для СДВГ, а также использование алкоголя как способа справляться со стрессом или бессонницей. Кроме того, в последние годы указывается на изменения в моделях потребления алкоголя среди женщин, и можно предположить, что подобные поведенческие и социальные факторы оказывают комплексное влияние", — пояснил эксперт.
Сугавара также отметил, что результаты исследования указывают на то, что у взрослых с симптомами СДВГ употребление алкоголя может быть связано с частью рисков для физического здоровья. В частности, для некоторых состояний, таких как рак и инсульт, значительная часть риска объяснялась именно употреблением алкоголя.
"Особенно у женщин употребление алкоголя может играть более значимую роль в формировании рисков для здоровья, поэтому в клинической практике важно более внимательно оценивать его потребление. Однако следует учитывать, что данное исследование является перекрестным и не устанавливает причинно-следственных связей, поэтому при индивидуальной клинической оценке необходимо избегать чрезмерных обобщений и учитывать совокупность факторов", — заключил он.
