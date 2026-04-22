Рейтинг@Mail.ru
Японские ученые выяснили, какое заболевание повышает риск алкоголизма
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 22.04.2026 (обновлено: 10:37 22.04.2026)
Японские ученые выяснили, какое заболевание повышает риск алкоголизма

© Fotolia / line-of-sight Пьянство
Пьянство - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Fotolia / line-of-sight
Пьянство . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японские ученые выяснили, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) связан с повышенным риском алкогольной зависимости.
  • У женщин влияние СДВГ на риск алкогольной зависимости оказалось значительно сильнее, чем у мужчин.
  • Употребление алкоголя у взрослых с симптомами СДВГ может быть связано с частью рисков для физического здоровья, особенно у женщин.
ТОКИО, 22 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) связан с повышенным риском алкогольной зависимости, причем у женщин влияние этого расстройства оказалось значительно сильнее, чем у мужчин, рассказал РИА Новости профессор медицинского факультета Университета Доккё Норио Сугавара.
"В нашем исследовании было показано, что связь между симптомами СДВГ и алкогольной зависимостью сильнее у женщин. Однако это не означает, что женщины в целом более склонны к алкогольной зависимости. Скорее, при наличии симптомов СДВГ эта связь у них проявляется относительно сильнее", — отметил он.
Сугавара вместе с коллегами из Университета Доккё, Университета Тохоку и Токийского фонда политических исследований проанализировали данные 29,2 тысячи жителей Японии старше 16 лет, оценив симптомы СДВГ, признаки алкогольной зависимости и наличие 18 различных заболеваний, чтобы проследить взаимосвязь между ними.
Выяснилось, что связь между симптомами СДВГ и алкогольной зависимостью оказалась значительно сильнее у женщин: соответствующий показатель составил 6,82 против 3,44 у мужчин.
«
"В качестве возможных факторов можно рассматривать импульсивность и снижение исполнительных функций, характерные для СДВГ, а также использование алкоголя как способа справляться со стрессом или бессонницей. Кроме того, в последние годы указывается на изменения в моделях потребления алкоголя среди женщин, и можно предположить, что подобные поведенческие и социальные факторы оказывают комплексное влияние", — пояснил эксперт.
Сугавара также отметил, что результаты исследования указывают на то, что у взрослых с симптомами СДВГ употребление алкоголя может быть связано с частью рисков для физического здоровья. В частности, для некоторых состояний, таких как рак и инсульт, значительная часть риска объяснялась именно употреблением алкоголя.
"Особенно у женщин употребление алкоголя может играть более значимую роль в формировании рисков для здоровья, поэтому в клинической практике важно более внимательно оценивать его потребление. Однако следует учитывать, что данное исследование является перекрестным и не устанавливает причинно-следственных связей, поэтому при индивидуальной клинической оценке необходимо избегать чрезмерных обобщений и учитывать совокупность факторов", — заключил он.
ЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала