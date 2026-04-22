Россия может помочь странам АТР восполнить ресурсы, заявили в МИД

БАНГКОК, 22 апр - РИА Новости. Россия в состоянии помочь странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) восполнить недостаток ресурсов, возникший в результате конфликта на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости в Бангкоке заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов на полях 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).