Бутягина арестовали в Польше под надуманным предлогом, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Задержавшие и арестовавшие в Европе российского археолога Александра Бутягина в Польше, преследуют ученого по надуманным причинам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.