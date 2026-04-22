Бутягина арестовали в Польше под надуманным предлогом, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Задержавшие и арестовавшие в Европе российского археолога Александра Бутягина в Польше, преследуют ученого по надуманным причинам, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Встреча иностранных журналистов с главой Крыма прошла в среду в Симферополе.
"Европейцы с ума посходили, задержали в Польше одного из археологов (Александра Бутягина – ред.) и собираются выдать его Украине за то, что он участвовал в проведении раскопок на территории республики Крым ... преследуют по надуманным причинам", - сказал Аксенов на встрече с журналистами, отвечая на вопрос об археологических исследованиях в Крыму.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
