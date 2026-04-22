Хоккейного тренера в Швеции обвиняют в контрабанде наркотиков, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
12:38 22.04.2026 (обновлено: 12:42 22.04.2026)
Хоккейного тренера в Швеции обвиняют в контрабанде наркотиков, пишут СМИ

Aftonbladet: хоккейного тренера в Швеции обвиняют в контрабанде наркотиков

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Хоккейный тренер в Швеции находится под стражей по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает Aftonbladet.
Имя тренера, который был арестован в начале апреля, не называется. Мужчина отрицает обвинения. Шведское законодательство предусматривает от двух до семи лет лишения свободы по этой статье.
На момент предполагаемого преступления мужчина был тренером элитной хоккейной команды, акт был совершен на следующий день после матча лиги. На сегодняшний день он уже оставил свою должность, но, по словам председателя клуба, уход тренера не был связан с подозрениями, о которых руководство якобы не имело сведений.
"Теперь у нас состоится собрание, на котором я проинформирую совет директоров. Если бы кто-то что-то узнал о подобном в течение сезона, то, полагаю, это было бы немедленно доведено до нашего сведения. Я возьму на себя ответственность за то, чтобы проверить, все ли следовали нашим правилам", - заявил председатель.
