Хоккейного тренера в Швеции обвиняют в контрабанде наркотиков, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Хоккейный тренер в Швеции находится под стражей по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает Aftonbladet.

Имя тренера, который был арестован в начале апреля, не называется. Мужчина отрицает обвинения. Шведское законодательство предусматривает от двух до семи лет лишения свободы по этой статье.

На момент предполагаемого преступления мужчина был тренером элитной хоккейной команды, акт был совершен на следующий день после матча лиги. На сегодняшний день он уже оставил свою должность, но, по словам председателя клуба, уход тренера не был связан с подозрениями, о которых руководство якобы не имело сведений.