Афганистан планирует принять участие в форуме в Казани

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Афганистан планирует подписать ряд контрактов с Россией на экономическом форуме "Россия-Исламский мир" в Казани, в том числе в сфере закупки российских нефтепродуктов и сельхозпродукции, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.