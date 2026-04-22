Афганистан планирует принять участие в форуме в Казани - РИА Новости, 22.04.2026
06:37 22.04.2026
Афганистан планирует принять участие в форуме в Казани

Афганистан планирует подписать несколько контрактов с Россией на форуме в Казани

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанк
Работа форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Афганистан планирует подписать ряд контрактов с Россией на экономическом форуме "Россия — Исламский мир" в Казани.
  • Среди планируемых контрактов — закупки афганской стороной российских нефтепродуктов и сельхозпродукции, а также инвестиции российской строительной компании в развитие инфраструктуры Афганистана.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Афганистан планирует подписать ряд контрактов с Россией на экономическом форуме "Россия-Исламский мир" в Казани, в том числе в сфере закупки российских нефтепродуктов и сельхозпродукции, заявил РИА Новости глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
"На форуме планируется подписание трех контрактов в сфере закупок афганской стороной нефтепродуктов, сельхозпродукции (из России – ред.), а также контракт на инвестиции российской строительной компании в развитие инфраструктуры Афганистана", - сказал Хабибуллин.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13-15 мая.
