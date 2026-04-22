В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Самары ("Курумоч") и Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
Позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в канале на платформе "Макс", что в регионе введен план "Ковер".