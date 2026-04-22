В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Кроме того, ограничения ввели и в аэропорту Саратова ("Гагарин").
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.