Подмосковному адвокату дали 3,5 года за передачу гашиша клиенту в зале суда

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ивантеевский городской суд Московской области приговорил адвоката Ашота Алексаняна к 3,5 годам колонии строгого режима за передачу наркотиков своему клиенту прямо в зале судебных заседаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее в суде сообщили об аресте адвоката адвокатской палаты Московской области . По версии следствия, защитник привез наркотики в здание Ивантеевского городского суда, куда был конвоирован его подзащитный, а затем в зале заседаний передал доверителю маркер, в котором содержались два свертка с гашишем. Наркотики изъял конвой.

"Суд признал Алексаняна виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что суд признал адвоката виновным в незаконном сбыте наркотического вещества в значительном размере (пункт "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ ).