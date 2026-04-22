Подмосковному адвокату дали 3,5 года за передачу гашиша клиенту в зале суда - РИА Новости, 22.04.2026
15:09 22.04.2026
Подмосковному адвокату дали 3,5 года за передачу гашиша клиенту в зале суда

В Подмосковье адвокату дали 3,5 года за передачу гашиша клиенту в зале суда

Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Молоток судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ивантеевский городской суд Московской области приговорил адвоката Ашота Алексаняна к 3,5 года колонии строгого режима.
  • Адвокат признан виновным в незаконном сбыте наркотического вещества в значительном размере.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ивантеевский городской суд Московской области приговорил адвоката Ашота Алексаняна к 3,5 годам колонии строгого режима за передачу наркотиков своему клиенту прямо в зале судебных заседаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее в суде сообщили об аресте адвоката адвокатской палаты Московской области. По версии следствия, защитник привез наркотики в здание Ивантеевского городского суда, куда был конвоирован его подзащитный, а затем в зале заседаний передал доверителю маркер, в котором содержались два свертка с гашишем. Наркотики изъял конвой.
"Суд признал Алексаняна виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что суд признал адвоката виновным в незаконном сбыте наркотического вещества в значительном размере (пункт "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ).
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
