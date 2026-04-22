СМИ: Абрамович подал иск в ЕСПЧ из-за замороженных в Британии активов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Абрамович подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за замороженных активов в Британии.
- В иске утверждается, что британский суд нарушил право Абрамовича на справедливый суд, гарантированное 6-й статьей Европейской конвенции по правам человека.
- Активы Абрамовича, включая средства от продажи футбольного клуба "Челси", заморозили после введения против него санкций Великобританией в связи с украинским конфликтом.
ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для признания нелегитимными действий британского суда, заморозившего его средства, в том числе полученные от продажи футбольного клуба "Челси", сообщает британская газета Times со ссылкой на адвокатов бизнесмена.
В апреле 2022 года Королевский суд Джерси наложил арест на активы Абрамовича на сумму около 7 миллиардов долларов (5,3 миллиарда фунтов), начав уголовное расследование.
"Роман Абрамович обратился в ЕСПЧ с иском о том, что уголовное расследование властей Джерси в отношении его финансов, включая деньги, полученные от продажи "Челси", является несправедливым", - пишет издание.
Представитель Абрамовича заявил газете, что нелегитимный и непрозрачный судебный процесс тянется уже несколько лет без предъявления обвинений и при отсутствии доказательств.
"Власти утаили ключевую информацию и проигнорировали основные процессуальные гарантии, демонстрируя, что это не легитимный судебный процесс, а процесс, продиктованный политическими мотивами. Мы ожидаем, что Европейский суд по правам человека признает эти нарушения и придет к такому же выводу", - заявил он.
В частности, в иске говорится, что британский суд нарушил право Абрамовича на справедливый суд, которое гарантируется 6-й статьей Европейской конвенции по правам человека. Ответчиком по иску выступит правительство Великобритании.
Абрамович был владельцем "Челси" с лета 2003 года. В марте 2022 года Великобритания в связи с украинским конфликтом ввела санкции против бизнесмена, его активы были заморожены. После выдачи специальной лицензии Абрамович смог в мае того же года провести сделку на 4,25 миллиарда фунтов по продаже клуба. Новым владельцем стал консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. Из этих средств 2,5 миллиарда были выплачены непосредственно за акции клуба, а 1,75 миллиарда - согласованная сумма вложений от новых собственников в его развитие.
Условием выдачи специальной лицензии было то, что Абрамович не получит вырученные от продажи "Челси" деньги, и они будут направлены на помощь всем жертвам украинского конфликта, то есть, как подразумевалось, и россиян. Однако британские власти хотели, чтобы эти средства были направлены исключительно на нужды Украины.
Вырученные от продажи клуба средства заморожены, находятся на банковском счете контролируемой Абрамовичем компании Fordstam. Британское правительство обещало учредить фонд для распределения денег под руководством Майка Пенроуза, однако до сих пор этого не сделало.