Журова рассказала о том, как ее сын консультируется с WADA

"Даже в любительских соревнованиях среднего и старшего возраста проходят строгий контроль. Я пришла играть в гольф, перед соревнованиями мы всегда подписываем знания антидопинговых правил. Если соревнования входят в единый календарный план министерства спорта, даже любители и марафонцы должны знать антидопинговые правила, даже если тебе 80 лет. Другие страны не понимают, какая у нас проведена работа! Не уверена, что у них на каком-нибудь гольф-турнире люди проверяются на знания антидопинговых правил", - добавила она.