Журова рассказала о том, как ее сын консультируется с WADA - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
14:34 21.04.2026 (обновлено: 14:37 21.04.2026)
Журова рассказала о том, как ее сын консультируется с WADA

Журова заявила, что сын проверяет все разрешения на сайте WADA

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала, что ее сын, профессиональный конькобежец Ярослав Черненко, строго следит за антидопинговыми правилами.
  • Черненко 22 года, он мастер спорта России по конькобежному спорту и перед использованием каких-либо продуктов проверяет информацию на сайте WADA.
  • Журова отметила, что даже в любительских соревнованиях в России проводится строгий антидопинговый контроль.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова рассказала РИА Новости, что ее сын, профессиональный конькобежец Ярослав Черненко, строго следит за антидопинговыми правилами.
Черненко 22 года, он является мастером спорта России по конькобежному спорту.
"Сын находится в сборной, и он лишний раз ни к чему не прикоснется: ни к еде, ни к другим вещам. Сразу набирает на сайте WADA, узнает, что можно, что нет. Я и сама себя постоянно наставляю. Бывают случаи, когда ко мне обращаются родители, говорят: "Ребенку - 12 лет, он приболел". Я сразу советую проверять все на сайте WADA, потому что надо осознавать, что у вас растет будущий чемпион, надо понимать, что разрешено, а что запрещено", - сказала Журова.
"Даже в любительских соревнованиях среднего и старшего возраста проходят строгий контроль. Я пришла играть в гольф, перед соревнованиями мы всегда подписываем знания антидопинговых правил. Если соревнования входят в единый календарный план министерства спорта, даже любители и марафонцы должны знать антидопинговые правила, даже если тебе 80 лет. Другие страны не понимают, какая у нас проведена работа! Не уверена, что у них на каком-нибудь гольф-турнире люди проверяются на знания антидопинговых правил", - добавила она.
СпортРоссияСветлана ЖуроваГосдума РФВсемирное антидопинговое агентство (WADA)
 
