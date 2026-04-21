У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0.
  • Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 66,2 километра. Угроза цунами не объявлялась.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 апр – РИА Новости. У восточного побережья Камчатки ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 3 баллов, сообщает Камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
"Магнитуда (Ml): 5.0. Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 3", — говорится в сообщении в Telegram-канале службы.
Подземный толчок зарегистрирован во вторник в 13.55 по местному времени (04.55 мск). Эпицентр находился в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, Очаг залегал на глубине 66,2 километра. Координаты эпицентра — 52,77 северной широты и 159,52 восточной долготы.
Угроза цунами не объявлялась.
