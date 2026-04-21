Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза назвать дату вступления Украины в ЕС.
- Зеленский пригрозил, что Евросоюз "потеряет Украину, как потерял Грузию", если не выполнит требования киевского режима.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский снова потребовал от Евросоюза назвать дату вступления Украины в ЕС, об этом он заявил в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof.
"Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны открыть кластеры и назвать нам дату. Для нас создали новые правила, но речь идет только о дате, о которой мы спрашивали. Да, это правда, я спрашивал о дате", — заявил он.
В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что страна не присоединится к блоку к 2027 году, поэтому Еврокомиссия работает над неким "эксклюзивным планом постепенного членства".
На прошлой неделе Politico писала со ссылкой на источники, что многие ключевые члены ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в объединение.