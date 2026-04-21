Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выступил с дерзким требованием к Западу - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 21.04.2026
Зеленский выступил с дерзким требованием к Западу

Зеленский вновь потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС

© REUTERS / IMAGO/Christian SpickerВладимир Зеленский
© REUTERS / IMAGO/Christian Spicker
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза назвать дату вступления Украины в ЕС.
  • Зеленский пригрозил, что Евросоюз "потеряет Украину, как потерял Грузию", если не выполнит требования киевского режима.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский снова потребовал от Евросоюза назвать дату вступления Украины в ЕС, об этом он заявил в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof.
"Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны открыть кластеры и назвать нам дату. Для нас создали новые правила, но речь идет только о дате, о которой мы спрашивали. Да, это правда, я спрашивал о дате", — заявил он.
Зеленский также пригрозил, что в Евросоюз "потеряет Украину, как потерял Грузию", если не выполнит требования киевского режима. Он потребовал, чтобы ЕС воспринимал Украину как "такую же страну, на одном уровне" и отказался от "демоверсии" членства в союзе.
Во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем на прошлой неделе глава киевского режима уже требовал принять Украину в Евросоюз. При этом он заявил, что Киев не устраивает членство в ЕС и НАТО с ограниченными правами.
В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что страна не присоединится к блоку к 2027 году, поэтому Еврокомиссия работает над неким "эксклюзивным планом постепенного членства".
На прошлой неделе Politico писала со ссылкой на источники, что многие ключевые члены ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в объединение.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОГерманияКиевPoliticoФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала