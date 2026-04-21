Зеленский выступил с дерзким требованием к Западу

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости . Владимир Зеленский снова потребовал от Евросоюза назвать дату вступления Украины в ЕС, об этом он заявил в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof.

"Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны открыть кластеры и назвать нам дату. Для нас создали новые правила, но речь идет только о дате, о которой мы спрашивали. Да, это правда, я спрашивал о дате", — заявил он.