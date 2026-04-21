ВСУ ударили по центру реабилитации хищных животных в Запорожской области
12:31 21.04.2026
ВСУ ударили по центру реабилитации хищных животных в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли удар по центру реабилитации хищных животных в Васильевке

Стелла города Васильевки в Запорожской области. Архивное фото
  Украинские войска нанесли удар по центру реабилитации хищных животных в Васильевке Запорожской области.
  Губернатор Евгений Балицкий пообещал оказать помощь в восстановлении вольеров и подчеркнул, что сейчас главная задача — оперативно оказать ветеринарную помощь хищникам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру реабилитации хищных животных в Васильевке Запорожской области, пострадали животные, повреждены хозпостройки и два автомобиля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Есть один случай, который выходит за рамки любой военной логики, — это абсолютно вопиющая и бессмысленная атака на Васильевский центр реабилитации хищных животных. Повреждены хозпостройки и два автомобиля, пострадали животные, которые оказались заложниками этой ненависти", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
Губернатор пообещал оказать помощь в восстановлении вольеров.
"Сейчас главная задача — оперативно оказать ветеринарную помощь хищникам", - подчеркнул губернатор.
