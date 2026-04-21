Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала призыв ЕС по доступу детей к ЛГБТ*-контенту преступным - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 21.04.2026 (обновлено: 15:30 21.04.2026)
Захарова назвала призыв ЕС по доступу детей к ЛГБТ*-контенту преступным

Захарова назвала призыв ЕС по закону о доступе детей к ЛГБТ-контенту преступным

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала призывы ЕС к властям Венгрии отменить закон, запрещающий детям доступ к ЛГБТ*-контенту, преступными.
  • По словам Захаровой, ЕС игнорирует убийства детей киевским режимом, хотя активно выступает против закона в Венгрии.
  • Захарова подчеркнула, что ЕС не хочет видеть нарушения прав человека со стороны киевского режима.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Призывы ЕС к властям Венгрии отменить из-за якобы нарушения прав человека закон, запрещающий доступ детей к ЛГБТ*-контенту - это преступление на фоне игнорирования Брюсселем убийства детей киевским режимом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова, в Брюсселе призывают Будапешт отменить закон, поскольку Верховный суд ЕС счел его якобы нарушающим права человека.
"Права человека опять! Евросоюз не хочет увидеть, как годами киевский режим детей убивал? Тот самый киевский режим, над которым ЕС взял шефство. Нет, это не лицемерие, это преступление", - написала она.
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ
В миреБрюссельРоссияМария ЗахароваЕвросоюзВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала