Российская теннисистка не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде.
- Захарова уступила колумбийке Марии Осорио со счетом 0:6, 3:6.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила колумбийке Марии Осорио в матче первого круга турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась победой 83-й ракетки мира Осорио со счетом 6:0, 6:3. Захарова занимает 79-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 5 минут.
Во втором круге Осорио сыграет с японкой Наоми Осакой (14-я сеяная).
