ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 195 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Рай-Александровка, Кривая Лука, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.
22 июня 2022, 17:18