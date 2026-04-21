Заградотряды бригады ВСУ убивают своих солдат, пытающихся сдаться в плен

ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Заградительные отряды 47-й бригады ВСУ убивают всех своих военнослужащих, которые пытаются сдаться в плен или дезертировать с позиций, они потом числятся как пропавшие без вести, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"У подразделения нет погибших и пленных - только пропавшие без вести. Отсутствие пленных у данного подразделения объясняется заградительными отрядами, которые банально убивают всех своих военнослужащих, пытающихся дезертировать или сдаться в плен", - говорится в сообщении.