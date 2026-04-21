ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - отметили в оборонном министерстве РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, подчеркнули в министерстве обороны России.
"Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Добропасово Днепропетровской области, Александроград Донецкой Народной Республики, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области", - добавили в Минобороны РФ.