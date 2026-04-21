Активаторы режима посадки БПЛА передаст Вологодская область бойцам СВО

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Активаторы режима посадки беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью более 2,9 миллиона рублей передаст Вологодская область в зону СВО, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Очередной гуманитарный груз правительства Вологодского области подготовило совместно с противопожарной службой региона.

"Отправим в зону специальной военной операции активаторы режима посадки беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью более 2,9 миллиона рублей. Такие устройства очень востребованы на передовой. Они позволяют оперативно прерывать полет и выполнение полетного задания вражеских БПЛА", - отметил губернатор, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Он напомнил, что совсем недавно регион собрал для вологодских военнослужащих 200 единиц беспилотных летательных аппаратов.

"Поддерживать наших парней и членов их семей продолжим – это один из приоритетов нашей работы", – подчеркнул глава региона.