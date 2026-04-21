Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
10:52 21.04.2026
Активаторы режима посадки БПЛА передаст Вологодская область бойцам СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Активаторы режима посадки беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью более 2,9 миллиона рублей передаст Вологодская область в зону СВО, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Очередной гуманитарный груз правительства Вологодского области подготовило совместно с противопожарной службой региона.
"Отправим в зону специальной военной операции активаторы режима посадки беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью более 2,9 миллиона рублей. Такие устройства очень востребованы на передовой. Они позволяют оперативно прерывать полет и выполнение полетного задания вражеских БПЛА", - отметил губернатор, его слова приводит пресс-служба правительства региона.
Он напомнил, что совсем недавно регион собрал для вологодских военнослужащих 200 единиц беспилотных летательных аппаратов.
"Поддерживать наших парней и членов их семей продолжим – это один из приоритетов нашей работы", – подчеркнул глава региона.
Всего с начала специальной военной операции правительство Вологодской области направило уже более 12,1 миллиарда рублей на оказание гуманитарной помощи и социальные выплаты военнослужащим и их близких.
Вологодская областьГеоргий ФилимоновГуманитарная помощьБПЛАСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала