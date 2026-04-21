Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 21.04.2026
Глава минтранса Кипра признал возможность нехватки топлива в Европе

Вафеадис: Европа может столкнуться с нехваткой транспортного топлива

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава минтранса Кипра Алексис Вафеадис признал возможность нехватки транспортного топлива в Европе на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
  • Вафеадис призвал страны ЕС быть готовыми к решению вопроса очередей на заправках и не исключил нехватку авиатоплива в будущем.
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Европа может столкнуться с нехваткой транспортного топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке, признал глава министерства транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра, островного государства-члена Евросоюза, Алексис Вафеадис.
"Мы столкнулись с возможностью - и я подчеркиваю слово "возможность" - нехватки транспортного топлива. Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке показал, что у Европы могут возникнуть краткосрочные проблемы с поставками топлива", - сказал он перед встречей министров транспорта стран ЕС.
Политик призвал страны быть готовыми к решению вопроса очередей на заправках. Вафеадис сообщил, что Евросоюз не сталкивается с прямой угрозой нехватки авиатоплива, но не исключил его нехватку в будущем на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Как я уже говорил в начале, мы не находимся в опасной ситуации… Мы сталкиваемся с такой возможностью. Но вы понимаете, что, если это когда-нибудь произойдет, это повлияет на транспортное сообщение и на каждого гражданина ЕС. Поэтому нам нужно быть начеку. Мы должны быть готовы", - сказал он.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
ЕвропаВ миреБлижний ВостокКипрЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала