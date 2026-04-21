Глава минтранса Кипра признал возможность нехватки топлива в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава минтранса Кипра Алексис Вафеадис признал возможность нехватки транспортного топлива в Европе на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
- Вафеадис призвал страны ЕС быть готовыми к решению вопроса очередей на заправках и не исключил нехватку авиатоплива в будущем.
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Европа может столкнуться с нехваткой транспортного топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке, признал глава министерства транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра, островного государства-члена Евросоюза, Алексис Вафеадис.
"Мы столкнулись с возможностью - и я подчеркиваю слово "возможность" - нехватки транспортного топлива. Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке показал, что у Европы могут возникнуть краткосрочные проблемы с поставками топлива", - сказал он перед встречей министров транспорта стран ЕС.
Политик призвал страны быть готовыми к решению вопроса очередей на заправках. Вафеадис сообщил, что Евросоюз не сталкивается с прямой угрозой нехватки авиатоплива, но не исключил его нехватку в будущем на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Как я уже говорил в начале, мы не находимся в опасной ситуации… Мы сталкиваемся с такой возможностью. Но вы понимаете, что, если это когда-нибудь произойдет, это повлияет на транспортное сообщение и на каждого гражданина ЕС. Поэтому нам нужно быть начеку. Мы должны быть готовы", - сказал он.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
