15:32 21.04.2026

В Подмосковье обновили услугу по оформлению социальной помощи

Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министерство государственного управления Московской области объявило о нововведении в системе экстренной социальной помощи. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По словам главы мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, теперь совершеннолетние члены семьи могут предоставлять согласие на обработку персональных данных в электронном формате. Новый сервис автоматически проверяет наличие профиля на региональном портале и отправляет уведомление в личный кабинет.
Экстренная социальная помощь в Московской области предназначена для одиноко проживающих граждан и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, например, из-за инвалидности, безработицы, низкого дохода или утраты жилья. Выплата предоставляется, если доход на каждого члена семьи не превышает установленный в регионе прожиточный минимум.
Специальный онлайн-сервис позволяет проверить право на получение выплат. Соответствующая услуга предоставляется один раз в год.
 
