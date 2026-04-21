В Подмосковье обновили услугу по оформлению социальной помощи

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министерство государственного управления Московской области объявило о нововведении в системе экстренной социальной помощи. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам главы мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, теперь совершеннолетние члены семьи могут предоставлять согласие на обработку персональных данных в электронном формате. Новый сервис автоматически проверяет наличие профиля на региональном портале и отправляет уведомление в личный кабинет.

Экстренная социальная помощь в Московской области предназначена для одиноко проживающих граждан и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, например, из-за инвалидности, безработицы, низкого дохода или утраты жилья. Выплата предоставляется, если доход на каждого члена семьи не превышает установленный в регионе прожиточный минимум.