В Сумах прогремели взрывы

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Чуть позже телеканал сообщил еще о двух взрывах в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
