МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X осудил решение Евросоюза о многомиллиардном кредите для Украины, который может быть разблокирован на этой неделе.
"Теперь эти продажные головорезы в Брюсселе передадут еще 90 миллиардов евро из ваших денег своим подельникам из преступного синдиката в Киеве. Ни цента из этих денег никогда не вернется на вашу улицу, в вашу деревню, поселок или город. Все они будут спущены в "золотой унитаз" в Киеве", — написал он.
Решение о его выдаче приняли на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении займа. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
После поражения на парламентских выборах в Венгрии партии Виктора Орбана у Брюсселя появилась надежда протащить заблокированные Будапештом решения, в частности, по украинскому финансированию.