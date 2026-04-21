19:00 21.04.2026
"Продажные головорезы": решение ЕС по Украине шокировало журналиста

Боуз осудил решение ЕС о выдаче Украине кредита на 90 млрд евро

© AP Photo / Olivier Matthys — Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X осудил решение Евросоюза о многомиллиардном кредите для Украины, который может быть разблокирован на этой неделе.
"Теперь эти продажные головорезы в Брюсселе передадут еще 90 миллиардов евро из ваших денег своим подельникам из преступного синдиката в Киеве. Ни цента из этих денег никогда не вернется на вашу улицу, в вашу деревню, поселок или город. Все они будут спущены в "золотой унитаз" в Киеве", — написал он.
Совет ЕС по иностранным делам, который будет заседать 21 апреля в Люксембурге, рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.
Решение о его выдаче приняли на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении займа. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
После поражения на парламентских выборах в Венгрии партии Виктора Орбана у Брюсселя появилась надежда протащить заблокированные Будапештом решения, в частности, по украинскому финансированию.
