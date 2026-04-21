"Позвоните русским". На Западе забили тревогу из-за случившегося на Украине
18:28 21.04.2026 (обновлено: 18:30 21.04.2026)
"Позвоните русским". На Западе забили тревогу из-за случившегося на Украине

Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие страны ЕС усиливают давление на беженцев с Украины, так как становится ясно, что сил на передовой недостаточно для удержания позиций, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
  • Аналитик отметил крайний цинизм европейских правительств, которые игнорируют собственные законы и продолжают навязчиво проводить политику затягивания конфликта на Украине.
  • По мнению эксперта, европейским странам следует наладить контакт с Москвой для поиска выхода из конфликта.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Многие страны ЕС усиливают давление на беженцев с Украины, так как становится ясно, что ее сил на передовой недостаточно для удержания позиций, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Одним из самых тревожных аспектов этого конфликта для меня остается крайний цинизм европейских правительств и то, как они охотно игнорируют собственные законы, продолжая при этом навязчиво проводить политику затягивания конфликта. <…> И, конечно, отправлять украинцев на смерть — это весьма странный способ "спасать" их, что, как утверждал Запад в начале конфликта, и было главной целью поддержки Киева", — отметил он.
По мнению эксперта, если бы европейские страны действительно беспокоились о судьбе Украины, они бы уже наладили контакт с Москвой.
"Возьмите телефон, позвоните русским, позвоните украинцам, скажите, что пришло время для переговоров, объясните киевскому режиму необходимость серьезных уступок, поговорите с Москвой, узнайте ее условия и попытайтесь найти выход, который позволит остановить конфликт", — заключил он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
