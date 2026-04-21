16:02 21.04.2026 (обновлено: 17:23 21.04.2026)
"Снаряды на Украину". Киев получил неожиданный удар от Болгарии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Победа избирательного блока "Прогрессивная Болгария" экс-президента Румена Радева на выборах грозит нехваткой оружия для Киева, пишет "Газета по-украински".
"Избиратель последовал за Радевым, обещавшим порядок и защиту национальных интересов. Позиция по вооруженному конфликту на Украине не радует — Радев известен своей скептической позицией по военной помощи Украине и критикой санкций", — говорится в публикации.
При этом отмечается, что Болгария владеет одним из мощнейших оборонно-промышленных комплексов в Европе.
"Теперь Радев будет формировать бюджет и определять, поедут ли болгарские снаряды на Украину. Это серьезный вызов для Брюсселя. А для нас (Украины — прим.ред.) это означает сложные переговоры и поиск новых аргументов для Софии, потому что старые связи больше не работают", — резюмировали в материале.
Парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье. Коалиция "Прогрессивная Болгария" Радева набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
Политик неоднократно выступал за переоценку подхода Европы к спецоперации России на Украине и возвращение к дипломатии.
