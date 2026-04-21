Путин рассказал, как тыл помогал фронту в дни Великой Отечественной войны

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Во время Великой Отечественной войны тыл помогал фронту не только танками и снарядами - женщины и дети отправляли бойцам подарки и посылки с теплыми носками, в то время как немецким солдатам, замерзавшим под Москвой до смерти, из нацистской Германии "никаких носочков" не приходило, рассказал президент России Владимир Путин.
Путин во вторник выступил на церемонии награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение" на площадке "Live Арена". Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны весь тыл работал ради фронта.
"Но не только делали танки, самолеты, пушки, снаряды. Ведь в самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны, в морозные месяцы 1941-1942 годов, вот как сейчас: дети, бабушки, женщины носочки вязали, отправляли на фронт посылки и подарки. А в Германии-то почему этого не делали? Их солдаты замерзали под Москвой до смерти, а никаких носочков из Германии не приходило", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что в этом единстве России заключается успех побед страны.