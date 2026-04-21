Путин рассказал, как тыл помогал фронту в дни Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.04.2026
15:31 21.04.2026
Путин рассказал, как тыл помогал фронту в дни Великой Отечественной войны

Путин: тыл в годы ВОВ помогал фронту не только танками

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин рассказал, как во время Великой Отечественной войны тыл помогал фронту.
  • Он отметил, что в морозные месяцы 1941–1942 годов дети и женщины вязали носки и отправляли солдатам посылки и подарки.
  • Президент подчеркнул, что в единстве страны заключается успех побед.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Во время Великой Отечественной войны тыл помогал фронту не только танками и снарядами - женщины и дети отправляли бойцам подарки и посылки с теплыми носками, в то время как немецким солдатам, замерзавшим под Москвой до смерти, из нацистской Германии "никаких носочков" не приходило, рассказал президент России Владимир Путин.
Путин во вторник выступил на церемонии награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение" на площадке "Live Арена". Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны весь тыл работал ради фронта.
"Но не только делали танки, самолеты, пушки, снаряды. Ведь в самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны, в морозные месяцы 1941-1942 годов, вот как сейчас: дети, бабушки, женщины носочки вязали, отправляли на фронт посылки и подарки. А в Германии-то почему этого не делали? Их солдаты замерзали под Москвой до смерти, а никаких носочков из Германии не приходило", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что в этом единстве России заключается успех побед страны.
Генпрокуратура: семь миллионов жителей СССР стали жертвами геноцида в ВОВ
19 апреля, 00:53
Генпрокуратура: семь миллионов жителей СССР стали жертвами геноцида в ВОВ
19 апреля, 00:53
 
