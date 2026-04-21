Путин рассказал, как тыл помогал фронту в дни Великой Отечественной войны

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Во время Великой Отечественной войны тыл помогал фронту не только танками и снарядами - женщины и дети отправляли бойцам подарки и посылки с теплыми носками, в то время как немецким солдатам, замерзавшим под Москвой до смерти, из нацистской Германии "никаких носочков" не приходило, рассказал президент России Владимир Путин.